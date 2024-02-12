Яковлев Игорь Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Игорь Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1992

Пол

Мужской

Отец

1968 г.р.

Мать

1971 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1992

Отец: Яковлев Дмитрий Игоревич

Мать: Яковлева Ирина Геннадьевна

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