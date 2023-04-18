Журавлев Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1923
Дата смерти01.08.1970
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1923
Отец: Журавлев Василий
Рождение ребёнка
12.02.1949
Дочь: Пережогина Нина Николаевна
Мать ребёнка: Журавлева Елена Феликсовна
Рождение ребёнка
19.07.1950
Сын: Журавлев Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Журавлева Елена Феликсовна
Рождение ребёнка
01.06.1955
Дочь: Первых Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Журавлева Елена Феликсовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.08.1970