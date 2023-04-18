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Журавлев Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1923

Дата смерти

01.08.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1923

Отец: Журавлев Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1949

Дочь: Пережогина Нина Николаевна

Мать ребёнка: Журавлева Елена Феликсовна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.07.1950

Сын: Журавлев Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Журавлева Елена Феликсовна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.06.1955

Дочь: Первых Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Журавлева Елена Феликсовна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журавлева Елена Феликсовна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
01.08.1970
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