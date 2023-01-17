Mootchnik Max
Место рождения
Дата рожденияОколо 1886
Дата смерти13.05.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Отец: Muchnik Wolf
Мать: Muchnik Khana
Иммиграция
1903
Бракосочетание
08.08.1908
Жена: Mootchnik Jenni
New York City, New York, United States
Место жительства
1910
Brooklyn Ward 21, Kings, New York, USA
Смерть
13.05.1957
New York, United States
Похороны
Неизвестно
Mount Hebron Cemetery