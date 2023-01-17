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Mootchnik Max

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Место рождения

Кишинёв, Муниципий Кишинёв

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

13.05.1957

Пол

Мужской

Отец

1847 г.р.

Мать

Жена

Около 1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: Muchnik Wolf

Мать: Muchnik Khana

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Иммиграция
1903
Бракосочетание
08.08.1908

Жена: Mootchnik Jenni

New York City, New York, United States
Место жительства
1910
Brooklyn Ward 21, Kings, New York, USA
Смерть
13.05.1957
New York, United States
Похороны
Неизвестно
Mount Hebron Cemetery
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