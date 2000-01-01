Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1891

Дочь: Параскева

Отец ребёнка: Герасимов Гавриил Михайлович

Рождение ребёнка
24.05.1894

Дочь: Елена Гавриловна

Отец ребёнка: Герасимов Гавриил Михайлович

Рождение ребёнка
27.12.1896

Сын: Герасимов Федор Гаврилович

Отец ребёнка: Герасимов Гавриил Михайлович

Рождение ребёнка
19.07.1899

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Герасимов Гавриил Михайлович

Рождение ребёнка
18.10.1901

Сын: Герасимов Димитрий Гаврилович

Отец ребёнка: Герасимов Гавриил Михайлович

Рождение ребёнка
02.10.1904

Сын: Герасимов Иаков Гаврилович

Отец ребёнка: Герасимов Гавриил Михайлович

Рождение ребёнка
03.05.1907

Сын: Герасимов Николай Гаврилович

Отец ребёнка: Герасимов Гавриил Михайлович

Рождение ребёнка
03.06.1908

Сын: Герасимов Петр Гаврилович

Отец ребёнка: Герасимов Гавриил Михайлович

Рождение ребёнка
15.12.1909

Сын: Герасимов Петр Гаврилович

Отец ребёнка: Герасимов Гавриил Михайлович

Рождение ребёнка
30.07.1912

Дочь: Евдокия Гавриловна

Отец ребёнка: Герасимов Гавриил Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасимов Гавриил Михайлович

Смерть
Неизвестно
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