Евдокия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1891
Дочь: Параскева
Отец ребёнка: Герасимов Гавриил Михайлович
Рождение ребёнка
24.05.1894
Дочь: Елена Гавриловна
Отец ребёнка: Герасимов Гавриил Михайлович
Рождение ребёнка
27.12.1896
Сын: Герасимов Федор Гаврилович
Отец ребёнка: Герасимов Гавриил Михайлович
Рождение ребёнка
19.07.1899
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Герасимов Гавриил Михайлович
Рождение ребёнка
18.10.1901
Сын: Герасимов Димитрий Гаврилович
Отец ребёнка: Герасимов Гавриил Михайлович
Рождение ребёнка
02.10.1904
Сын: Герасимов Иаков Гаврилович
Отец ребёнка: Герасимов Гавриил Михайлович
Рождение ребёнка
03.05.1907
Сын: Герасимов Николай Гаврилович
Отец ребёнка: Герасимов Гавриил Михайлович
Рождение ребёнка
03.06.1908
Сын: Герасимов Петр Гаврилович
Отец ребёнка: Герасимов Гавриил Михайлович
Рождение ребёнка
15.12.1909
Сын: Герасимов Петр Гаврилович
Отец ребёнка: Герасимов Гавриил Михайлович
Рождение ребёнка
30.07.1912
Дочь: Евдокия Гавриловна
Отец ребёнка: Герасимов Гавриил Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно