Бастрыкин Филипп Мартынович
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смерти1821
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Рождение ребёнка
1785
Сын: Бастрыкин (рекрут С 1806) Евдоким Филиппович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1787
Сын: Бастрыкин Афиноген Филиппович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1811
Сын: Бастрыкин Фома Филиппович
Мать ребёнка: ?
Смерть
1821