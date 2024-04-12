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Бастрыкин Филипп Мартынович

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1763

Дата смерти

1821

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Бастрыкин Мартын Ермилович

Мать: Бастрыкина Агафья Ивановна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Бастрыкин (рекрут С 1806) Евдоким Филиппович

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Бастрыкин Афиноген Филиппович

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Бастрыкин Тит Филиппович

Мать ребёнка: ?

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Бастрыкин Фома Филиппович

Мать ребёнка: ?

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1821
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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