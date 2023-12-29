Селивонов Захарий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смерти14.01.1883 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 1843
Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
1844
Сын: Селивонов Терентий Захариевич
Мать ребёнка: Селивонова Пелагея Васильевна
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Рождение ребёнка
1845
Сын: Селивонов Марк Захариевич
Мать ребёнка: Селивонова Пелагея Васильевна
Исходя из возраста, указанного в записях о браке и смерти.
Рождение ребёнка
1855
Сын: Селивонов Иван Захариевич
Мать ребёнка: Селивонова Пелагея Васильевна
Исходя из возраста, указанного в записях о смерти и браке.
Рождение ребёнка
1857
Сын: Селивонов Илья Захариевич
Мать ребёнка: Селивонова Пелагея Васильевна
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Небылица (Селивонова) Александра Захариевна
Мать ребёнка: Селивонова Пелагея Васильевна
Исходя из возраста, указанного в записи о браке.
Рождение ребёнка
21.01.1863 ст.
Дочь: (Селивонова) Ксения Захариевна
Мать ребёнка: Селивонова Пелагея Васильевна
Смерть
14.01.1883 ст.
Причина смерти: от простуды
Похороны
16.01.1883 ст.