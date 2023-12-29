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Селивонов Захарий Яковлевич

Место рождения

Кривоносовка, Сумська область

Дата рождения

1819

Дата смерти

14.01.1883 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Селивонов Яков Алексеевич

Мать: Селивонова (...) Татьяна Григорьева

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область
Бракосочетание
До 1843

Жена: Селивонова Пелагея Васильевна

Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
1844

Сын: Селивонов Терентий Захариевич

Мать ребёнка: Селивонова Пелагея Васильевна

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Рождение ребёнка
1845

Сын: Селивонов Марк Захариевич

Мать ребёнка: Селивонова Пелагея Васильевна

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в записях о браке и смерти.
Рождение ребёнка
1855

Сын: Селивонов Иван Захариевич

Мать ребёнка: Селивонова Пелагея Васильевна

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в записях о смерти и браке.
Рождение ребёнка
1857

Сын: Селивонов Илья Захариевич

Мать ребёнка: Селивонова Пелагея Васильевна

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Небылица (Селивонова) Александра Захариевна

Мать ребёнка: Селивонова Пелагея Васильевна

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в записи о браке.
Рождение ребёнка
21.01.1863 ст.

Дочь: (Селивонова) Ксения Захариевна

Мать ребёнка: Селивонова Пелагея Васильевна

Кривоносовка, Сумська область
Смерть
14.01.1883 ст.
Кривоносовка, Сумська область
Причина смерти: от простуды
Похороны
16.01.1883 ст.
Кривоносовка, Сумська область

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