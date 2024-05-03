Анна Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елимова Елена Егоровна

Отец ребёнка: Елимов Егор Артемьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вазинге Елизавета Егоровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елимов Леонид Егорович

Отец ребёнка: Елимов Егор Артемьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елимов Николай Егорович

Отец ребёнка: Елимов Егор Артемьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елимов Виталий Егорович

Отец ребёнка: Елимов Егор Артемьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елимова Зинаида Егоровна

Отец ребёнка: Елимов Егор Артемьевич

Рождение ребёнка
05.06.1948

Сын: Елимов Василий Егорович

Отец ребёнка: Елимов Егор Артемьевич

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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