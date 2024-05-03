Анна Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елимова Елена Егоровна
Отец ребёнка: Елимов Егор Артемьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вазинге Елизавета Егоровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Елимов Егор Артемьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Елимов Егор Артемьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Елимов Егор Артемьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елимова Зинаида Егоровна
Отец ребёнка: Елимов Егор Артемьевич
Рождение ребёнка
05.06.1948
Отец ребёнка: Елимов Егор Артемьевич
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно