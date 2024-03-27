Завгородний Петр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завгородний Петр Николаевич

Место рождения

Казахстан

Дата рождения

07.07.1927

Дата смерти

11.07.1986

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1927

Отец: Завгородний Николай Аксентевич

Мать: Завгородняя Евдокия Даниловна

Казахстан
Рождение ребёнка
13.01.1956

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Завгородняя Татьяна Ильинична

Рождение ребёнка
29.03.1960

Дочь: Сукнева Нина Петровна

Мать ребёнка: Завгородняя Татьяна Ильинична

Пос. Шортанды Целиноградской Обл. Казахской ССР
Рождение ребёнка
24.12.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Завгородняя Татьяна Ильинична

Казахстан
Смерть
11.07.1986
Казахстан
Похороны
Неизвестно
п. Казцыг
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