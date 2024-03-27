Завгородний Петр Николаевич
Место рожденияКазахстан
Дата рождения07.07.1927
Дата смерти11.07.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1927
Казахстан
Рождение ребёнка
13.01.1956
Дочь: Вера
Мать ребёнка: Завгородняя Татьяна Ильинична
Рождение ребёнка
29.03.1960
Дочь: Сукнева Нина Петровна
Мать ребёнка: Завгородняя Татьяна Ильинична
Пос. Шортанды Целиноградской Обл. Казахской ССР
Рождение ребёнка
24.12.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Завгородняя Татьяна Ильинична
Казахстан
Смерть
11.07.1986
Казахстан
Похороны
Неизвестно
п. Казцыг