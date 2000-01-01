Гуселетова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Сын: Гуселетов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Гуселетов Михаил Петрович
д. Бещеульская Карташевской волости
Рождение ребёнка
1875
Сын: Гуселетов Фрол Михайлович
Отец ребёнка: Гуселетов Михаил Петрович
д. Бещеульская Карташевской волости
Рождение ребёнка
1877
Сын: Гуселетова Марфа Михайловна
Отец ребёнка: Гуселетов Михаил Петрович
д. Бещеульская Карташевской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
д. Бещеульская Карташевской волости