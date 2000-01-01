Гуселетова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуселетова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Гуселетов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Гуселетов Михаил Петрович

д. Бещеульская Карташевской волости
Рождение ребёнка
1875

Сын: Гуселетов Фрол Михайлович

Отец ребёнка: Гуселетов Михаил Петрович

д. Бещеульская Карташевской волости
Рождение ребёнка
1877

Сын: Гуселетова Марфа Михайловна

Отец ребёнка: Гуселетов Михаил Петрович

д. Бещеульская Карташевской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуселетов Михаил Петрович

Смерть
Неизвестно
д. Бещеульская Карташевской волости
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