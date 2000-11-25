Краев Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краев Николай Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1926

Дата смерти

25.11.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Краева Екатерина Сергеевна

Верхняя Инта, Инта, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Краева Екатерина Сергеевна

Смерть
25.11.2000
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