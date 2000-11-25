Краев Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.05.1926
Дата смерти25.11.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Краева Екатерина Сергеевна
Верхняя Инта, Инта, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Краева Екатерина Сергеевна
Смерть
25.11.2000