Левченко Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.11.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Левченко Мария
Рождение ребёнка
Около 30.09.1955
Дочь: Пузанкова Галина Петровна
Мать ребёнка: Левченко Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Левченко Мария
Смерть
Неизвестно