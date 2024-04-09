Марина Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марина Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Акулина Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Родионович

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Григорий Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Родионович

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Василий Никифорович

Отец ребёнка: Никифор Родионович

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