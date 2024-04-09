Марина Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Акулина Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Родионович
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Григорий Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Родионович
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Василий Никифорович
Отец ребёнка: Никифор Родионович