Суханов Александр Ильич
Место рождения
Дата рождения18.11.1919
Дата смерти23.06.1974
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1919
Рождение ребёнка
26.10.1945
Сын: Суханов Герман Александрович
Мать ребёнка: Суханова (Князева) Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
02.04.1948
Сын: Суханов Альберт Александрович
Мать ребёнка: Суханова (Князева) Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
30.12.1949
Дочь: Грубая (Суханова) Светлана Александровна
Мать ребёнка: Суханова (Князева) Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
01.01.1953
Дочь: Шапошникова (Суханова) Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Суханова (Князева) Екатерина Павловна
Раменье, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
23.06.1974
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область