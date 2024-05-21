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Суханов Александр Ильич

Место рождения

Пурнема, Онежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

18.11.1919

Дата смерти

23.06.1974

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1919

Отец: Суханов Илья Николаевич (?)

Мать: Суханова (--) Мария (?) Ивановна (?)

Пурнема, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
26.10.1945

Сын: Суханов Герман Александрович

Мать ребёнка: Суханова (Князева) Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
02.04.1948

Сын: Суханов Альберт Александрович

Мать ребёнка: Суханова (Князева) Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
30.12.1949

Дочь: Грубая (Суханова) Светлана Александровна

Мать ребёнка: Суханова (Князева) Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
01.01.1953

Дочь: Шапошникова (Суханова) Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Суханова (Князева) Екатерина Павловна

Раменье, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
23.06.1974
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

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