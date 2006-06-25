(Велюго) Евдокия
Место рождениядер. Карпиничи, Ветринский р-н, Витебская обл.
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
1905
Отец: Велюго Владимир
Мать: не указана
дер. Карпиничи, Ветринский р-н, Витебская обл.
дер.Карпиничи Полоцкий район
Бракосочетание
01.01.1925
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Мироненко Афанасий
Рождение ребёнка
?.05.1931
Сын: Мироненко Анатолий
Отец ребёнка: Мироненко Афанасий
г.Сураж
Рождение ребёнка
03.08.1937
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Мироненко Афанасий
г.Сураж
Рождение ребёнка
1939
Сын: Мироненко Владимир
Отец ребёнка: Мироненко Афанасий
Рождение ребёнка
1940
Сын: Мироненко Виктор
Отец ребёнка: Мироненко Афанасий
Рождение ребёнка
11.04.1947
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Мироненко Афанасий
Рождение ребёнка
25.11.1949
Сын: Мироненко Леонид
Отец ребёнка: Мироненко Афанасий
Бракосочетание
Неизвестно
В эвакуации евдокияя была в Свердловской обл.,дер.Новая Ляля.Работала санитаркой в госпитале.
Бракосочетание
Неизвестно
Познакомились в Витебске,поехали жить в Сураж.В 1939 г.был призван на Финскую войну.Был контужен,попал в плен.Вернулся в 1945 г.
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Светогорск