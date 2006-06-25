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(Велюго) Евдокия

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Место рождения

дер. Карпиничи, Ветринский р-н, Витебская обл.

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Велюго Владимир

Мать: не указана

дер. Карпиничи, Ветринский р-н, Витебская обл.
дер.Карпиничи Полоцкий район
Бракосочетание
01.01.1925

Муж: Мироненко Афанасий

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Мироненко Афанасий

Рождение ребёнка
?.05.1931

Сын: Мироненко Анатолий

Отец ребёнка: Мироненко Афанасий

г.Сураж
Рождение ребёнка
03.08.1937

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Мироненко Афанасий

г.Сураж
Рождение ребёнка
1939

Сын: Мироненко Владимир

Отец ребёнка: Мироненко Афанасий

Рождение ребёнка
1940

Сын: Мироненко Виктор

Отец ребёнка: Мироненко Афанасий

Рождение ребёнка
11.04.1947

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Мироненко Афанасий

Рождение ребёнка
25.11.1949

Сын: Мироненко Леонид

Отец ребёнка: Мироненко Афанасий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мироненко Афанасий

В эвакуации евдокияя была в Свердловской обл.,дер.Новая Ляля.Работала санитаркой в госпитале.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мироненко Афанасий

Познакомились в Витебске,поехали жить в Сураж.В 1939 г.был призван на Финскую войну.Был контужен,попал в плен.Вернулся в 1945 г.
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Светогорск
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