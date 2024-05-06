Мавра Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Мавра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горохов Василий Иванович

Рождение ребёнка
08.06.1869 ст.

Сын: Кулагин Горохов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Горохов Василий Иванович

Ожогина, Башмаковская волость, Малоярославецкий уезд
Смерть
Неизвестно

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