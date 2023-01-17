Ульяна Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Степан Кириллов
Отец ребёнка: Кирилл Ильин
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Семён Кириллов
Отец ребёнка: Кирилл Ильин
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Домна Кириллова
Отец ребёнка: Кирилл Ильин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирилл Ильин
Смерть
Неизвестно