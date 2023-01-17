Ульяна Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Дмитриева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1797 г.р.

Дети

Около 1815 г.р.
Около 1829 г.р.
Около 1835 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Степан Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Ильин

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Семён Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Ильин

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Домна Кириллова

Отец ребёнка: Кирилл Ильин

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирилл Ильин

Смерть
Неизвестно
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