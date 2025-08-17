Демин Иван Никитьевич
мужской, родился 19.02.1934
умер Неизвестно
ОтецДемин Никита ПлатоновичДо 1905 г.р.
МатьДемина ЕкатеринаДо 1905 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
19.02.1934
Отец: Демин Никита Платонович
Мать: Демина Екатерина
Место жительства
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Бракосочетание
Около 1956
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.09.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение ребёнка
20.11.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно