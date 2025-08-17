Демин Иван Никитьевич 19.02.1934 — найти родственников по фамилии на Familio
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Демин Иван Никитьевич

Автор
НС
Селезнев Н.

мужской, родился 19.02.1934

умер Неизвестно

Отец
Демин Никита ПлатоновичДо 1905 г.р.
Мать
Демина ЕкатеринаДо 1905 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1934

Отец: Демин Никита Платонович

Мать: Демина Екатерина

Место жительства
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область

Бракосочетание
Около 1956

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область

Рождение ребёнка
20.11.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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