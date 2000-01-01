Лихачёв Кирилл Ксенофонтович
Место рождения(ранее Галановская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Дата рождения08.03.1867
Дата смерти11.04.1867
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1867
(ранее Галановская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Крещение
09.03.1867
Вознесенская церковь
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
11.04.1867
(ранее Галановская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Похороны
15.04.1867
Галаново, Удмуртская Республика Россия