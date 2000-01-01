Лихачёв Кирилл Ксенофонтович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихачёв Кирилл Ксенофонтович

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Место рождения

(ранее Галановская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)

Дата рождения

08.03.1867

Дата смерти

11.04.1867

Пол

Мужской

Отец

Между 1847 и 1847 г.р.

Мать

Между 1846 и 1848 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1867

Отец: Лихачёв Ксенофонт Дмитриевич

Мать: Лихачёва Пелагия Самсоновна

(ранее Галановская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Крещение
09.03.1867
Вознесенская церковь
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
11.04.1867
(ранее Галановская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Похороны
15.04.1867
Галаново, Удмуртская Республика Россия
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