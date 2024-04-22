Лукьянчикова Татьяна
женский, родилась Неизвестно
Супруги
Лукьянчиков Евгений Алексеевич1953 г.р.
Дети
Лукьянчиков ? ЕвгеньевичНеизвестно г.р.
Лукьянчикова ? ЕвгеньевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукьянчикова ? Евгеньевна
Отец ребёнка: Лукьянчиков Евгений Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лукьянчиков Евгений Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно