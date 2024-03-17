Ишутченко Анна Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишутченко Анна Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1892 г.р.
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Добавил:

ГИ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ишутченко Антон Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ишутченко Антон Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ишутченко Антон Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ишутченко Антон Иванович

Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Ишутченко Макар Антонович

Отец ребёнка: Ишутченко Антон Иванович

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