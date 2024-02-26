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Анисья Иванова (Вна)

Место рождения

Лясково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1847 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Лясково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
13.02.1872 ст.

Муж: Михаил Петров (Ич)

Рождение ребёнка
10.12.1872 ст.

Дочь: Ульяна Михайлова (Вна)

Отец ребёнка: Михаил Петров (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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