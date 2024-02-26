Анисья Иванова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
13.02.1872 ст.
Муж: Михаил Петров (Ич)
Рождение ребёнка
10.12.1872 ст.
Дочь: Ульяна Михайлова (Вна)
Отец ребёнка: Михаил Петров (Ич)
Смерть
Неизвестно