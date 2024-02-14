Бибисара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахметшин Файзрахман
Отец ребёнка: Ахметшин Камалетдин Приемный
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1914
Сын: Ахметшин Замалетдин
Отец ребёнка: Ахметшин Камалетдин Приемный
Рождение ребёнка
1917
Сын: Ахметшин Абдулла
Отец ребёнка: Ахметшин Камалетдин Приемный
Смерть
Неизвестно