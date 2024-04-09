Полонский Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полонская Валентина Степановна
Мать ребёнка: Полонская (Клячко) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полонский Николай Степанович
Мать ребёнка: Полонская (Клячко) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полонская Любовь Степановна
Мать ребёнка: Полонская (Клячко) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полонский Иван Степанович
Мать ребёнка: Полонская (Клячко) Мария
Рождение ребёнка
12.11.1946
Дочь: Климович Надежда Степановна
Мать ребёнка: Полонская (Клячко) Мария
Смерть
Неизвестно