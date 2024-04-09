Полонский Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полонский Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полонская Валентина Степановна

Мать ребёнка: Полонская (Клячко) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полонский Николай Степанович

Мать ребёнка: Полонская (Клячко) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полонская Любовь Степановна

Мать ребёнка: Полонская (Клячко) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полонский Иван Степанович

Мать ребёнка: Полонская (Клячко) Мария

Рождение ребёнка
12.11.1946

Дочь: Климович Надежда Степановна

Мать ребёнка: Полонская (Клячко) Мария

Смерть
Неизвестно

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