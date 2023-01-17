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Печерская Елена Александровна
Печерская Елена Александровна
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Место рождения
Якутск
, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Дата рождения
21.10.1973
Пол
Женский
Отец
Евстифеев Александр Яковлевич
1952 г.р.
Мать
Евстифеева Нина Дмитриевна
1951 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1973
Отец:
Евстифеев Александр Яковлевич
Мать:
Евстифеева Нина Дмитриевна
Якутск
, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
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