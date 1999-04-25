Morris Isadore — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиMorris Isadore

Morris Isadore

Место рождения

Brockton, Massachusetts, USA

Дата рождения

07.09.1906

Дата смерти

25.04.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1935

Жена: (Seligman) Esther

Рождение ребёнка
18.05.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Seligman) Esther

Рождение ребёнка
05.07.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Seligman) Esther

Смерть
25.04.1999

Мы используем куки для улучшения работы сайта.