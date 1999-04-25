Morris Isadore
Место рожденияBrockton, Massachusetts, USA
Дата рождения07.09.1906
Дата смерти25.04.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1935
Жена: (Seligman) Esther
Рождение ребёнка
18.05.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Seligman) Esther
Рождение ребёнка
05.07.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Seligman) Esther
Смерть
25.04.1999