Бузунова Домна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Евфим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Дочь: (Бузунова) Пелагия
Отец ребёнка: Бузунов Константин
Бракосочетание
16.02.1864
Муж: Бузунов Константин
Рождение ребёнка
19.11.1865
Сын: Бузунов Филимон
Отец ребёнка: Бузунов Константин
Рождение ребёнка
27.09.1868
Сын: Бузунов Арсений
Отец ребёнка: Бузунов Константин
Рождение ребёнка
17.10.1872
Дочь: (Бузунова) Параскева
Отец ребёнка: Бузунов Константин
Смерть
Неизвестно