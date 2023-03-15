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Бузунова Домна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Евфим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Дочь: (Бузунова) Пелагия

Отец ребёнка: Бузунов Константин

Бракосочетание
16.02.1864

Муж: Бузунов Константин

Рождение ребёнка
19.11.1865

Сын: Бузунов Филимон

Отец ребёнка: Бузунов Константин

Рождение ребёнка
27.09.1868

Сын: Бузунов Арсений

Отец ребёнка: Бузунов Константин

Рождение ребёнка
17.10.1872

Дочь: (Бузунова) Параскева

Отец ребёнка: Бузунов Константин

Смерть
Неизвестно

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