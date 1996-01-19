Грецова Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрецова Мария Андреевна

Грецова Мария Андреевна

Место рождения

Кинель, Кинель, Самарская область

Дата рождения

17.08.1909

Дата смерти

19.01.1996

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1909

Отец: не указан

Мать: Грецова Анастасия Савельевна

Кинель, Кинель, Самарская область
Рождение ребёнка
23.01.1931

Дочь: Гончарова Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Провалов Василий Филиппович

Кинель, Кинель, Самарская область
Рождение ребёнка
05.10.1944

Дочь: Тимченко Галина Васильевна

Отец ребёнка: Провалов Василий Филиппович

Кинель, Кинель, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Улитина Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Провалов Василий Филиппович

Кинель, Кинель, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Провалов Василий Филиппович

Смерть
19.01.1996
Кинель, Кинель, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close