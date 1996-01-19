Грецова Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения17.08.1909
Дата смерти19.01.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1909
Рождение ребёнка
23.01.1931
Дочь: Гончарова Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Провалов Василий Филиппович
Рождение ребёнка
05.10.1944
Дочь: Тимченко Галина Васильевна
Отец ребёнка: Провалов Василий Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Улитина Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Провалов Василий Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.01.1996