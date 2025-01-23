Типухина Ольга Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Типухина Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1969 г.р.

Дети

2001 г.р.
2006 г.р.
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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Типухин Станислав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Типухина) Маргарита

Отец ребёнка: Типухин Станислав

Рождение ребёнка
02.04.2001

Дочь: (Типухин) София

Отец ребёнка: Типухин Станислав

Рождение ребёнка
08.12.2006

Дочь: (Типухина) Алина

Отец ребёнка: Типухин Станислав

Рождение ребёнка
03.04.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Типухин Станислав

Рождение ребёнка
12.03.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Типухин Станислав

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