Типухина Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Типухин Станислав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Типухина) Маргарита
Отец ребёнка: Типухин Станислав
Рождение ребёнка
02.04.2001
Дочь: (Типухин) София
Отец ребёнка: Типухин Станислав
Рождение ребёнка
08.12.2006
Дочь: (Типухина) Алина
Отец ребёнка: Типухин Станислав
Рождение ребёнка
03.04.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Типухин Станислав
Рождение ребёнка
12.03.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Типухин Станислав