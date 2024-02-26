Иван Алексеев (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Алексеев (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

1814

Пол

Мужской

Отец

Около 1715 г.р.

Мать

Около 1723 г.р.

Жена

Около 1743 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: Алексей Тимофеев (Ич)

Мать: Меланья Купреянова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Анисья Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Анна Артемова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
1763

Сын: Макар Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Анна Артемова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Никита Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Анна Артемова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Владимир Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Анна Артемова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Петр Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Анна Артемова (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Артемова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1814
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