Иван Алексеев (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1740
Дата смерти1814
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Отец: Алексей Тимофеев (Ич)
Мать: Меланья Купреянова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Анисья Иванова (Вна)
Мать ребёнка: Анна Артемова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
1763
Сын: Макар Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Анна Артемова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Никита Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Анна Артемова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Владимир Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Анна Артемова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Петр Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Анна Артемова (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Артемова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1814