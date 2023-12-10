Мясоедова Сподарева Наталья Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1930
Рождение ребёнка
04.11.1950
Сын: Мясоедов Николай Владимирович
Отец ребёнка: Мясоедов Владимир Сергеевич
Рождение ребёнка
10.10.1954
Дочь: Мясоедова Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Мясоедов Владимир Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно