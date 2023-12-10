Мясоедова Сподарева Наталья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мясоедова Сподарева Наталья Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1930

Отец: Сподарев Кузьма Андреевич

Мать: Сподарева-Макеева Екатерина Семеновна

Рождение ребёнка
04.11.1950

Сын: Мясоедов Николай Владимирович

Отец ребёнка: Мясоедов Владимир Сергеевич

Рождение ребёнка
10.10.1954

Дочь: Мясоедова Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Мясоедов Владимир Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мясоедов Владимир Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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