Данилова Варвара Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.07.1894 ст.
Сын: Данилов Александр Матвеевич
Отец ребёнка: Данилов Матвей Петрович
Тульская губерния, плёнка 2038719, стр. 415
Рождение ребёнка
06.12.1895 ст.
Сын: Данилов Николай Матвеевич
Отец ребёнка: Данилов Матвей Петрович
Тульская губерния, плёнка 2038719, стр. 536
Смерть
Неизвестно