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Данилова Варвара Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилов Матвей Петрович

Рождение ребёнка
19.07.1894 ст.

Сын: Данилов Александр Матвеевич

Отец ребёнка: Данилов Матвей Петрович

Тульская губерния, плёнка 2038719, стр. 415
Рождение ребёнка
06.12.1895 ст.

Сын: Данилов Николай Матвеевич

Отец ребёнка: Данилов Матвей Петрович

Тульская губерния, плёнка 2038719, стр. 536
Смерть
Неизвестно

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