Вышинский Андрей Януарьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вышинский Андрей Януарьевич

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Место рождения

г. Одесса, одесский уезд Херсонской губернии

Дата рождения

10.12.1883

Дата смерти

22.11.1954

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Одесса, одесский уезд Херсонской губернии
Место жительства
С 1883
г. Одесса, одесский уезд Херсонской губернии
Место жительства
По 1954
г. Нью-Йорк, США
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
22.11.1954
г. Нью-Йорк, США
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