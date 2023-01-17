Вышинский Андрей Януарьевич
Место рожденияг. Одесса, одесский уезд Херсонской губернии
Дата рождения10.12.1883
Дата смерти22.11.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1883
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Одесса, одесский уезд Херсонской губернии
Место жительства
С 1883
г. Одесса, одесский уезд Херсонской губернии
Место жительства
По 1954
г. Нью-Йорк, США
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
22.11.1954
г. Нью-Йорк, США