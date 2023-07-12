Артамонова (Насевич) Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1934
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артамонов Анатолий Александрович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Артамонов Александр
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Артамонова Ирина Александровна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно
Мурманск -Калужская область -Подсосковье