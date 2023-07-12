Артамонова (Насевич) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артамонова (Насевич) Екатерина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артамонов Анатолий Александрович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артамонов Александр

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Артамонова Ирина Александровна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Мурманск -Калужская область -Подсосковье

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