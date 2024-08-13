Любутов Михаил Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Любутова) Анна Михайловна
Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Агрипина Минаевна
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Агрипина Минаевна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Любутов Стефан Михайлович
Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Агрипина Минаевна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Любутова) Ксения Михайловна
Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Агрипина Минаевна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Любутов Никита Михайлович
Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Агрипина Минаевна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Любутова) Стефанида Михайловна
Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Агрипина Минаевна