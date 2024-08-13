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Любутов Михаил Моисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Любутов Моисей Антонович

Мать: (Любутова) Февронья Никитична

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Любутова) Анна Михайловна

Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Агрипина Минаевна

Рождение ребёнка
1817

Сын: Любутов Петр Михайлович

Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Агрипина Минаевна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Любутов Стефан Михайлович

Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Агрипина Минаевна

Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Любутова) Ксения Михайловна

Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Агрипина Минаевна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Любутов Никита Михайлович

Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Агрипина Минаевна

Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Любутова) Стефанида Михайловна

Мать ребёнка: Любутова (Любутова) Агрипина Минаевна

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