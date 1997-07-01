Егупова (Панова) Ираида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егупова (Панова) Ираида Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1937

Дата смерти

?.07.1997

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1937

Отец: Панов Пётр Васильевич

Мать: Панова Мария Митрофановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егупов Борис Кузьмич

Рождение ребёнка
15.08.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егупов Борис Кузьмич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
?.07.1997

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