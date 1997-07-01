Егупова (Панова) Ираида Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1937
Дата смерти?.07.1997
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1937
Отец: Панов Пётр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егупов Борис Кузьмич
Рождение ребёнка
15.08.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Егупов Борис Кузьмич
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
?.07.1997