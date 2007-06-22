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Соловьев Владимир Яковлевич

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Место рождения

СССР, Амурская область, Серышевский район, село Красноярово

Дата рождения

17.05.1940

Дата смерти

22.06.2007

Пол

Мужской

Отец

Мать

1910 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1940

Отец: Соловьёв Яков Петрович

Мать: Рудакова Ирина Ивановна

СССР, Амурская область, Серышевский район, село Красноярово
Образование
01.09.1948
село Красноярово, Амурская область, Россия
В старших классах в школу ходил пешком за восемь километров. Ходил через лес с ружьём.
Работа или профессия
1959
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Сварщик
Образование
Около 1959
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Профессионально-техническое училище.
Работа или профессия
Около 1995
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Сварщик. Фабрика принадлежала туркам
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
22.06.2007
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Похороны
25.06.2007
Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
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