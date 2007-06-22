Соловьев Владимир Яковлевич
Место рожденияСССР, Амурская область, Серышевский район, село Красноярово
Дата рождения17.05.1940
Дата смерти22.06.2007
ПолМужской
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1940
Отец: Соловьёв Яков Петрович
Мать: Рудакова Ирина Ивановна
СССР, Амурская область, Серышевский район, село Красноярово
Образование
01.09.1948
село Красноярово, Амурская область, Россия
В старших классах в школу ходил пешком за восемь километров. Ходил через лес с ружьём.
Работа или профессия
1959
Сварщик
Образование
Около 1959
Профессионально-техническое училище.
Работа или профессия
Около 1995
Сварщик. Фабрика принадлежала туркам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
22.06.2007
Похороны
25.06.2007
Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область