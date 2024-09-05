Жеребкина (Кравцова) Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жеребкина (Кравцова) Людмила Ивановна

Место рождения

Феодосия, Феодосия, Республика Крым

Дата рождения

08.12.1951

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1951

Отец: Кравцов Иван Федорович

Мать: Неизвестно Неизвестно Неизвестно

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.06.1983

Сын: Жеребкин Александр Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
08.04.1997

Дочь: Чабанная (Жеребкина) Инна Александровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Феодосия, Феодосия, Республика Крым

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