Калашников Антон Александров
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
27.07.1814
Рождение ребёнка
07.05.1821
Дочь: Феодосия Антоновна
Мать ребёнка: Калашникова Катерина Михайловна
Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
купец 2 гильдии
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно