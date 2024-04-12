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Калашников Антон Александров

Место рождения

Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
Бракосочетание
27.07.1814

Жена: Калашникова Катерина Михайловна

Рождение ребёнка
07.05.1821

Дочь: Феодосия Антоновна

Мать ребёнка: Калашникова Катерина Михайловна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
купец 2 гильдии
Место жительства
Неизвестно
Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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