Фурсова (Огибалова) Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсова (Огибалова) Евдокия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1919 ст.

Дата смерти

13.03.1971

Пол

Женский

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1919 ст.

Отец: не указан

Мать: Огибалова (Мирошниченко) Агрофена (Груня) Захаровна

Рождение ребёнка
23.04.1940

Дочь: Шкрет Неля Михайловна

Отец ребёнка: Фурсов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
13.03.1950

Дочь: Егорова Нина Михайловна

Отец ребёнка: Фурсов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
06.01.1957

Сын: Фурсов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Фурсов Михаил Иванович

Смерть
13.03.1971
от рака печени, когда папе было 14 лет. Играла на скрипке и гитаре.

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