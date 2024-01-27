Фурсова (Огибалова) Евдокия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1919 ст.
Дата смерти13.03.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1919 ст.
Отец: не указан
Рождение ребёнка
23.04.1940
Дочь: Шкрет Неля Михайловна
Отец ребёнка: Фурсов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
13.03.1950
Дочь: Егорова Нина Михайловна
Отец ребёнка: Фурсов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
06.01.1957
Сын: Фурсов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Фурсов Михаил Иванович
Смерть
13.03.1971
от рака печени, когда папе было 14 лет. Играла на скрипке и гитаре.