Клобук Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1923
Дата смерти27.01.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1923
Отец: Клобук Владимир Васильевич
Мать: Клобук (Нос) Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клобук Дмитрий
Мать ребёнка: Клобук (Юначевская) Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.04.1946
Сын: Клобук Владимир
Мать ребёнка: Клобук (Юначевская) Мария
с. Северное, Кокчетавская обл.
Рождение ребёнка
06.05.1950
Сын: Клобук Анатолий
Мать ребёнка: Клобук (Юначевская) Мария
Abay, Kazakhstan
Смерть
27.01.2011
Абай, Казахстан