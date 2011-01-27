Клобук Иван 05.12.1923 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКлобук Иван

Клобук Иван

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1923

Дата смерти

27.01.2011

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1923

Отец: Клобук Владимир Васильевич

Мать: Клобук (Нос) Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клобук Дмитрий

Мать ребёнка: Клобук (Юначевская) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клобук (Юначевская) Мария

Рождение ребёнка
18.04.1946

Сын: Клобук Владимир

Мать ребёнка: Клобук (Юначевская) Мария

с. Северное, Кокчетавская обл.
Рождение ребёнка
06.05.1950

Сын: Клобук Анатолий

Мать ребёнка: Клобук (Юначевская) Мария

Abay, Kazakhstan
Смерть
27.01.2011
Абай, Казахстан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.