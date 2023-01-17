Виноградов Тимофей Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВиноградов Тимофей Евгеньевич

Виноградов Тимофей Евгеньевич

avatar

Место рождения

Дубовик, Замерская волость, Галичский уезд

Дата рождения

16.01.1881 ст.

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1881 ст.

Отец: Евгений Петрович

Мать: Афанасия Федоровна

Дубовик, Замерская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
20.01.1909 ст.

Сын: Виноградов Федор Тимофеевич

Мать ребёнка: Виноградова Анна Михайловна

Дубовик, Замерская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
22.01.1917

Сын: Виноградов Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Виноградова Анна Михайловна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виноградова Анна Михайловна

Смерть
1919
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close