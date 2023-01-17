Виноградов Тимофей Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения16.01.1881 ст.
Дата смерти1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1881 ст.
Отец: Евгений Петрович
Мать: Афанасия Федоровна
Рождение ребёнка
20.01.1909 ст.
Сын: Виноградов Федор Тимофеевич
Мать ребёнка: Виноградова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
22.01.1917
Сын: Виноградов Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: Виноградова Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1919