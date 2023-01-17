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Черненко Федот Яковлевич

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Место рождения

Беспальче, Черкаська область

Дата рождения

1883

Дата смерти

27.04.1948

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Черненко Яков

Мать: не указана

Беспальче, Черкаська область
Рождение ребёнка
?.01.1909 ст.

Сын: Черненко Тимофей Федотович

Мать ребёнка: Черненко Маремьяна Игнатьевна

Даурское, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
27.04.1948
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
ВМН, Тройка УНКВД
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