Черненко Федот Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смерти27.04.1948
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Черненко Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.01.1909 ст.
Сын: Черненко Тимофей Федотович
Мать ребёнка: Черненко Маремьяна Игнатьевна
Даурское, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
27.04.1948
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
ВМН, Тройка УНКВД