Коровченко Игорь Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровченко Игорь Сергеевич

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Место рождения

Алма-Ата

Дата рождения

04.12.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1960 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1983

Отец: не указан

Мать: Морозова Ольга Юрьевна

Алма-Ата
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