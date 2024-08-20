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Борисов Фёдор Васильевич

Место рождения

Патреево Большое, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

26.05.1888

Дата смерти

12.06.1960

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1888

Отец: Борисов Василий Сергеевич

Мать: Борисова Стефанида Михайловна

Патреево Большое, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисова (Корнилова) Александра Макарьевна

Рождение ребёнка
11.01.1912

Дочь: Жиркова (Борисова) Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Борисова (Корнилова) Александра Макарьевна

Рождение ребёнка
09.11.1913

Сын: Борисов Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Борисова (Корнилова) Александра Макарьевна

Патреево Большое, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Запись в мк о рождении 1913
Рождение ребёнка
07.12.1915

Дочь: Борисова Анна Фёдорова

Мать ребёнка: Борисова (Корнилова) Александра Макарьевна

Рождение ребёнка
14.04.1928

Сын: Борисов Григорий Фёдорович

Мать ребёнка: Борисова (Корнилова) Александра Макарьевна

Смерть
12.06.1960

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