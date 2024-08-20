Борисов Фёдор Васильевич
Место рождения
Дата рождения26.05.1888
Дата смерти12.06.1960
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1888
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.01.1912
Дочь: Жиркова (Борисова) Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Борисова (Корнилова) Александра Макарьевна
Рождение ребёнка
09.11.1913
Мать ребёнка: Борисова (Корнилова) Александра Макарьевна
Запись в мк о рождении 1913
Рождение ребёнка
07.12.1915
Дочь: Борисова Анна Фёдорова
Мать ребёнка: Борисова (Корнилова) Александра Макарьевна
Рождение ребёнка
14.04.1928
Сын: Борисов Григорий Фёдорович
Мать ребёнка: Борисова (Корнилова) Александра Макарьевна
Смерть
12.06.1960