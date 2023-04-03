Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия

Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1873

Сын: Захарьин Ларион

Отец ребёнка: Захарьин Яков

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
10.03.1879

Сын: Захарьин Алексей

Отец ребёнка: Захарьин Яков

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
01.10.1884

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Захарьин Яков

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
27.02.1891

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Захарьин Яков

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close