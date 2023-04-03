Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.10.1873
Сын: Захарьин Ларион
Отец ребёнка: Захарьин Яков
Рождение ребёнка
10.03.1879
Сын: Захарьин Алексей
Отец ребёнка: Захарьин Яков
Рождение ребёнка
01.10.1884
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Захарьин Яков
Рождение ребёнка
27.02.1891
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Захарьин Яков
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно