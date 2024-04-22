Фролов Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролов Пётр

Место рождения

Лысогорский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Жена

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Дети

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1947 г.р.
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Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Фролов Иван

Мать: Фролова Пелагея

Лысогорский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фролова Александра Андреевна

Лысогорский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фролова Александра Андреевна

Лысогорский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1947

Сын: Фролов Михаил

Мать ребёнка: Фролова Александра Андреевна

Лысогорский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фролова Александра Андреевна

Лысогорский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Александра Андреевна

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Лысогорский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1978
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