Фролов Пётр
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Фролов Иван
Мать: Фролова Пелагея
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
1942
Рождение ребёнка
1947
Сын: Фролов Михаил
Мать ребёнка: Фролова Александра Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1978