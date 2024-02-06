Бочкарев Герасим Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБочкарев Герасим Александрович

Бочкарев Герасим Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1832

Дата смерти

08.10.1911

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1832

Отец: Бочкарев Александр Семенович

Мать: Федосья Егоровна

Бракосочетание
31.01.1854

Жена: Анна Трофимовна

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Анна Герасимовна

Мать ребёнка: Анна Трофимовна

Нижнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Нижнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
08.10.1911
Нижнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close