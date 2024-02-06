Бочкарев Герасим Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1832
Дата смерти08.10.1911
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1832
Отец: Бочкарев Александр Семенович
Мать: Федосья Егоровна
Бракосочетание
31.01.1854
Жена: Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Анна Герасимовна
Мать ребёнка: Анна Трофимовна
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.10.1911