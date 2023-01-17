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Павлов Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павлов Федот

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.?.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Павлова Мария

Ханинское лесничество, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
31.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Павлова Мария

Ханинское лесничество, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Мария

Смерть
Неизвестно
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