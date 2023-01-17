Павлов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павлов Федот
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.?.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Павлова Мария
Рождение ребёнка
31.07.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Павлова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Павлова Мария
Смерть
Неизвестно