Пошелюзная (Голоцан) Валентина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПошелюзная (Голоцан) Валентина Степановна

Пошелюзная (Голоцан) Валентина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1938

Дата смерти

03.12.2021

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1938

Отец: Голоцан Степан

Мать: Голоцан Марфа

Рождение ребёнка
14.11.1963

Сын: Пошелюзный Александр Геннадьевич

Отец ребёнка: Пошелюзный Геннадий Дмитриевич

Рождение ребёнка
09.05.1968

Сын: Пошелюзный Дмитрий Геннадьевич

Отец ребёнка: Пошелюзный Геннадий Дмитриевич

Смерть
03.12.2021
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close