Пошелюзная (Голоцан) Валентина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1938
Дата смерти03.12.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1938
Отец: Голоцан Степан
Мать: Голоцан Марфа
Рождение ребёнка
14.11.1963
Сын: Пошелюзный Александр Геннадьевич
Отец ребёнка: Пошелюзный Геннадий Дмитриевич
Рождение ребёнка
09.05.1968
Сын: Пошелюзный Дмитрий Геннадьевич
Отец ребёнка: Пошелюзный Геннадий Дмитриевич
Смерть
03.12.2021