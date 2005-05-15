Казаков Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казаков Николай Алексеевич

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Место рождения

Серпухов, Серпухов, Московская область

Дата рождения

14.02.1938

Дата смерти

15.05.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Серпухов, Серпухов, Московская область
Место жительства
С 1957 по 1959
Астана
Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
15.05.2005
Тула, город Тула, Тульская область
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