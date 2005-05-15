Казаков Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения14.02.1938
Дата смерти15.05.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1957 по 1959
Астана
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
15.05.2005